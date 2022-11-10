. Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
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Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду

Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Ведущая Юлия Барановская рассказала о своей дочери Яне. Барановская говорит, что мечтает быть идеальной матерью, которая и на работе все успевает, и детей воспитывает. Наследники взрослеют и уже начинают высказывать родительнице свое мнение. Трое детей Юлии Барановской не дают ей скучать — один сын занимается футболом, другой хочет связать свою карьеру с творчеством. Дочь Яна увлечена танцами, а еще она больше всех спорит с мамой. Несмотря на то, что у них прекрасные отношения, есть вещи, в которых Юлия с наследницей абсолютно не сходятся. Например, это касается одежды. «Яна берет у меня все. Она считает мой гардероб отвратительным, но почему-то знает его лучше, чем я. А я уткнусь во что-то одно и ношу», сказала Барановская. Ведущая Первого канала отметила, что дочь — самая пробивная из всех ее детей. Девочка выросла суровой, но справедливой. Она делает успехи во многих дисциплинах и четко знает, чего хочет. И это очень радует Барановскую.
«У дочери непростой характер, и это никак не связано с подростковым возрастом. Она всегда отстаивает свою точку зрения, высказывает мнение по любому вопросу. Окружающим с ней довольно сложно, а меня это качества искренне восхищают. Они помогут ей в жизни», рассказала ведущая. Напомним, все трое детей Барановской рождены от экс-капитана сборной России Андрея Аршавина. Старший Артем появился на свет в 2005 году, затем родилась Яна, а четыре года спустя — Арсений. Долго время знаменитый отец не хотел общаться с наследниками и не проявлял к ним никакого внимания. От Барановской он ушел к журналистке Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есеню. Но недавно отношения папы и детей наладились — он стал встречаться с сыновьями и дочкой, проводить время с ними и даже помогать. Заговорили даже о возможном воссоединении Аршавина и Барановской, но та опровергла слухи, сказав, что закончила эту историю.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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