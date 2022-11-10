. Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка
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Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка

Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка

Размораживание мяса естественным способом — дело длительное. На это может уйти несколько часов. Если у вас нет столько времени, можно положить кусок в микроволновку или же опустить в крутой кипяток. Однако стоит признать, что эти способы разморозки достаточно агрессивны и приводят к потере качества и вкуса мяса. Кроме того, оно может оттаять частями, что усложнит процесс готовки. Существует метод, который позволит разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка, к тому же сохранит его в самом лучшем виде.

Как разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка

1 способ

Быстро и качественно разморозить мясо из морозилки поможет сахарный песок. Растворите 1 столовую ложку сахара в подогретой до 40 градусов воде. Положите мясо в воду, предварительно сняв пакет. Спустя 10 минут оно станет пусть и не размороженным, но достаточно мягким, чтобы его можно было резать, как вам нужно.


Чем же хорош этот метод? Он позволяет не только сэкономить время, но и сберечь правильную текстуру мяса, его вкус и аромат. Такой способ разморозки подходит как для говядины, так и для свинины, куриного филе, фарша и даже рыбы.

2 способ

В отличие от первого способа разморозки, этот позволяет даже не снимать с замороженного мяса пакет. Нагрейте воду до температуры не больше 60 градусов и поддерживайте ее с помощью периодического нагрева. Мясо в плотном пакете без повреждений опустите в воду и подождите 10 минут.

Проверять разморозку куска можно ножом. Если он входит легко, значит мясо можно вынимать, если слышен хруст и чувствуется сопротивление — подождите еще 5 минут. Но при этом важно следить, чтобы вода не стала слишком горячей.


Как только мясо станет достаточно мягким — приступайте к готовке.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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