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Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном АффлекомПевица Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с актером Беном Аффлеком

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Vogue.

По словам певицы, их отношения начались вновь после того, как актер отправил ей электронное письмо. Это произошло в начале 2021 года. Исполнительница сообщила, что со временем они стали общаться и ходить друг к другу в гости.

«Очевидно, что мы не пытались выйти на публику. Но я никогда не уклонялась от того факта, что я всегда чувствовала, что у нас была настоящая любовь. Мои близкие знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства все еще были реальными», — поделилась Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты были помолвлены 18 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались.

В апреле 2021 года сообщалось, что певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. В январе 2021 года Бен Аффлек расстался с возлюбленной — актрисой Аной де Армас. Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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