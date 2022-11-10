. Екатерина Варнава едва не сломалась, делая шпагат
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Екатерина Варнава едва не сломалась, делая шпагат

Екатерина Варнава едва не сломалась, делая шпагат
Актриса Екатерина Варнава исполнила эффектный трюк. Артистка не так давно вернулась в Россию после долгого отсутствия. Пока её бывший муж Александр Молочников устраивает жизнь в Штатах, куда он эмигрировал весной этого года, сама артистка продолжает зарабатывать деньги в России. Накануне она провела грандиозное мероприятие в паре с Нурланом Сабуровым. Речь идёт о банкете по случаю дня рождения блогера Лерчек. Звезда Сети в честь своего 30-летия закатила вечеринку с таким размахом, что многие уехавшие звезды ради этого вернулись обратно. Например, объявивший некоторое время назад о завершении карьеры Валерий Меладзе. Имениннице хватило денег и на покупку выступления Филиппа Киркорова.
По слухам, Варнава получила за один вечер многомиллионное вознаграждение. Стоит отметить, что она эти деньги полностью отработала. Она шутила, участвовала в конкурсах и даже выступила с танцевальным номером, после которого продемонстрировала отличную растяжку. На «десерт» гостей мероприятия ждал эффектный шпагат от Екатерины. Правда, после этого элемента артистка весь оставшийся вечер с трудом переставляла ноги, подозревая у себя травму. «Господи, как больно пах, я передать не могу», — цитирует Варнаву «Пятый канал». Весной Варнава, напомним, оформила оформила брак с Молочниковым ради переезда за границу. Когда артистка поняла, что их совместная жизнь на чужбине не сложится, она ушла от режиссера. Он в отместку на всю страну заговорил на очень болезненную для его экс-супруги тему материнства.
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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