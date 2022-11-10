. ЕР внесла в Госдуму законопроект, упрощающий трудоустройство подростков

Вадим Карасев

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упрощает трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Если законопроект получит поддержку депутатов, то для заключения трудового договора с подростками больше не нужно будет получать согласие от органов опеки. Есть также предложение отменить необходимость согласования расторжения трудового договора с Гострудинспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних.

Кроме того, авторы инициативы предлагают снизить нагрузку на работодателей: освободить их от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра.

"У нас активная молодежь, ребята хотят расти и развиваться, хотят получать трудовой опыт, но эффективных механизмов для этого сейчас нет. По исследованиям, 9 из 10 подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Начинаются проверки, бюрократия, бесчисленные согласования, работодателям это просто не выгодно. Наш законопроект содержит ряд важных изменений, которые помогут изменить ситуацию к лучшему", - отметил Метелев.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев подчеркнул, что по данным Минтруда в России ежегодно трудоустраивается 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории по-прежнему превышает предложение. Он отметил, что сложная процедура трудоустройства создает опасные прецеденты, когда подростки устраиваются неофициально, тогда защитить их права становится труднее.

"Множество ограничений по видам работ уже давно потеряли актуальность, поэтому в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка труда. Отмечу, что при обсуждении закона с различными ведомствами и региональными, и федеральными, мы везде находили поддержку и положительный отклик. Тема действительно актуальна, и в обществе давно был запрос на изменения законодательства в части трудоустройства подростков", - сказал Киселев.

Ранее, на совместном заседании рабочей группы Комитета и Совета Торгово-промышленной палаты РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству, Метелев сообщил, что в России может появиться федеральная программа содействия занятости подростков.