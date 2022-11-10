. ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
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ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России

РБК: Евросоюз увеличил закупки СПГ до 100 млрд кубометров для замещения газа из России

Евросоюз (ЕС) в январе—октябре 2022 года увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения газа из России — его мировые поставки в 27 стран — членов ЕС составили 105 миллиардов кубометров, подсчитала исследовательская компания Kpler. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 64 миллиардов кубометров, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 миллиарда кубометров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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