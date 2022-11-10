. Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле
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Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле

Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) успешно испытали технологию получения солнечной энергии прямо из космоса. Эксперимент состоялся в рамках инициативы SOLARIS по поиску альтернативных способов получения космической энергии, отмечается в пресс-релизе организации.

ЕКА показало новую технологию на инновационной фабрике Airbus X-Works в немецком Мюнхене. С помощью микроволнового излучения специалисты смогли передать солнечную энергию между двумя точками на расстояние 36 метров. Космическую энергию испытатели задействовали для освещения модельного города, производства небольшого количества "зеленого" водорода и охлаждения безалкогольного пива перед подачей на стол.


Агентство ожидает, что в недалеком будущем солнечная энергия окажется полезной в промышленных масштабах. В систему ее получения войдут спутники, которые будут сутками собирать солнечный свет. Затем устройства будут преобразовывать его в микроволны, которые отправятся на приемные станции на Земле. Ученые ЕКА подчеркивают, что спутники должны быть большими: "сборщики" длиной в несколько километров смогут генерировать мощность, эквивалентную мощности, вырабатываемой атомной электростанцией.

Ранее ученые Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова изобрели и запатентовали биоразлагаемый материал, из которого можно производить съедобную посуду. Исследователи создали более 50 рецептур и испытали три технологии изготовления.

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По материалам: uposters.ru

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