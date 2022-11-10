. Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле

Вадим Карасев

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) успешно испытали технологию получения солнечной энергии прямо из космоса. Эксперимент состоялся в рамках инициативы SOLARIS по поиску альтернативных способов получения космической энергии, отмечается в пресс-релизе организации.

ЕКА показало новую технологию на инновационной фабрике Airbus X-Works в немецком Мюнхене. С помощью микроволнового излучения специалисты смогли передать солнечную энергию между двумя точками на расстояние 36 метров. Космическую энергию испытатели задействовали для освещения модельного города, производства небольшого количества "зеленого" водорода и охлаждения безалкогольного пива перед подачей на стол.

Агентство ожидает, что в недалеком будущем солнечная энергия окажется полезной в промышленных масштабах. В систему ее получения войдут спутники, которые будут сутками собирать солнечный свет. Затем устройства будут преобразовывать его в микроволны, которые отправятся на приемные станции на Земле. Ученые ЕКА подчеркивают, что спутники должны быть большими: "сборщики" длиной в несколько километров смогут генерировать мощность, эквивалентную мощности, вырабатываемой атомной электростанцией.

Ранее ученые Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова изобрели и запатентовали биоразлагаемый материал, из которого можно производить съедобную посуду. Исследователи создали более 50 рецептур и испытали три технологии изготовления.