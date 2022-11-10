. "Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко
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"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко

"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко

16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву часто можно было увидеть в компании 17-летнего певца Вани Дмитриенко. Однако до вчерашнего дня не было никаких подтверждений того, что между ними что-то большее, чем дружба.

Валиева и раньше признавалась, что обожает творчество Вани. Когда их впервые увидели вместе, то Камилу называли "фанаткой, которая смогла". Теперь все подтвердилось: пару увидели гуляющей за ручку.


Вероятно, отношения начались совсем недавно, потому что еще в октябре Дмитриенко встречался с блогершей Сашей Айс. Причина их расставания неизвестна, но ею могла стать и Камила. Певец и его поклонница очень тесно общались.

Иван был на дне рождения фигуристки, а также пригласил на съемки своего клипа "Сила притяжения". В ролике он делает Камиле предложение, а та соглашается. Теперь фанаты надеются, что сценарий воплотится в жизнь.


Татьяна Тарасова не признала Валиеву лучшей фигуристкой России

Кроме успехов в личной жизни, Камила демонстрирует и успехи на льду: на днях она победила в Гран-при с общей суммой 241,72, опередив ближайшую конкурентку Веронику Яметову более чем на 30 баллов. Легендарный тренер Тарасова предполагала, что это случится, но пока не торопится называть девушку лучшей.

Победа Камилы Валиевой на Гран-при сегодня для меня не стала неожиданной. Абсолютно заслуженная победа, разница в 30-40 баллов от второго места достаточно большая. Но сейчас я не могу сказать, что Камила — лучшая фигуристка России. Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок.
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По материалам: uposters.ru

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