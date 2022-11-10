"Фанатка, которая смогла": Камилу Валиеву уличили в романе с Ваней Дмитриенко
16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву часто можно было увидеть в компании 17-летнего певца Вани Дмитриенко. Однако до вчерашнего дня не было никаких подтверждений того, что между ними что-то большее, чем дружба.
Валиева и раньше признавалась, что обожает творчество Вани. Когда их впервые увидели вместе, то Камилу называли "фанаткой, которая смогла". Теперь все подтвердилось: пару увидели гуляющей за ручку.
Вероятно, отношения начались совсем недавно, потому что еще в октябре Дмитриенко встречался с блогершей Сашей Айс. Причина их расставания неизвестна, но ею могла стать и Камила. Певец и его поклонница очень тесно общались.
Иван был на дне рождения фигуристки, а также пригласил на съемки своего клипа "Сила притяжения". В ролике он делает Камиле предложение, а та соглашается. Теперь фанаты надеются, что сценарий воплотится в жизнь.
Татьяна Тарасова не признала Валиеву лучшей фигуристкой России
Кроме успехов в личной жизни, Камила демонстрирует и успехи на льду: на днях она победила в Гран-при с общей суммой 241,72, опередив ближайшую конкурентку Веронику Яметову более чем на 30 баллов. Легендарный тренер Тарасова предполагала, что это случится, но пока не торопится называть девушку лучшей.