. Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы
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Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы

Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы
Миро посмеялась над костюмом певца Филиппа Киркорова. Блогершу шокировал наряд поп-короля. Филипп Киркоров всегда славился своими эпатажными костюмами. На днях он вышел на сцену в прозрачном телесном комбинезоне, напоминающем обычные капроновые колготки.
По мнению Лены Миро, своим образом поп-король переплюнул даже Лолиту Милявскую. «Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул, надев на все тело колготки. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru. Акула пера посоветовала артистам записать дуэт, предположив, что он будет весьма популярным. «Он — в колготине, она — в чешуе жабы. Это будет успешный успех, как мне кажется. Филипп, Лолита — не благодарите за идею. Просто сделайте это», — съязвила Миро.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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