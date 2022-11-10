. Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы

Миро посмеялась над костюмом певца Филиппа Киркорова. Блогершу шокировал наряд поп-короля. Филипп Киркоров всегда славился своими эпатажными костюмами. На днях он вышел на сцену в прозрачном телесном комбинезоне, напоминающем обычные капроновые колготки.По мнению Лены Миро, своим образом поп-король переплюнул даже Лолиту Милявскую. «Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул, надев на все тело колготки. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru. Акула пера посоветовала артистам записать дуэт, предположив, что он будет весьма популярным. «Он — в колготине, она — в чешуе жабы. Это будет успешный успех, как мне кажется. Филипп, Лолита — не благодарите за идею. Просто сделайте это», — съязвила Миро.