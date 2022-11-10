. Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox
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Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox

Focus Entertainment анонсировало приключение Dordogne для Xbox


Сегодня издательство Focus Entertainment объявило о планах выпустить на приставках Xbox и Playstation игру Dordogne, которая ранее была заявлена для PC. Проект представляет собой сюжетное приключение, и оно должно выйти весной 2023 года.

Согласно описанию, в Dordogne игрокам расскажут трогательную историю о Мими — 32-летней женщине, которая посещает дом своей недавно умершей бабушки. На память о летних днях, которые Мими проводила в Дордони с бабушкой, ее бабушка оставила ей письма и головоломки, чтобы напомнить ей, что нужно получать от жизни максимум. События игры будут разворачиваются не только в зрелом возрасте Мими, но и в ее детстве.

Трейлер приключенческой игры Dordogne можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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