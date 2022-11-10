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Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса

Forbes возобновил переговоры о продаже бизнесаИздатель Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса группе иностранных инвесторов

Издатель журнала Forbes — Forbes Media LLC — возобновил переговоры о возможной продаже бизнеса. О проведении издателем журнала эксклюзивных переговоров с группой иностранных инвесторов сообщает Bloomberg.

Потенциальным покупателем бизнеса выступает консорциум семейных компаний и иностранных инвесторов, «который стратегически связан с исполнительной командой Forbes и целями по развитию компании», сообщил агентству пресс-секретарь Forbes Media Билл Хэнкс.

Издание уточняет, что пока стороны не пришли к каким-либо договоренностям по возможной сделке.

В 2021 году Forbes Media вступил в эксклюзивные переговоры о приобретении с группой GSV Asset Management, напомнил Bloomberg. По оценке агентства, стоимость сделки могла составить более 600 миллионов долларов. Однако она не состоялась, поскольку Forbes Media решила стать публичной компанией через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Но потом также отказалась от этих планов.

Forbes, выходящий в США с 1917 года, является одним из самых авторитетных изданий о бизнесе в мире. Журнал посвящен успешным предпринимателям, в нем также регулярно публикуются рейтинги крупнейших компаний и самых богатых людей.

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По материалам: lenta.ru

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