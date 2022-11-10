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Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний

Греф назвал санкции драйвером для развития российских компанийГлава Сбербанка Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний

Президент, председатель правления Сбербанка Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis назвал санкции драйвером для развития российских компаний. Его слова приводит ТАСС.

По словам Грефа, в условиях санкционного давления предпринимателям рассчитывать не на кого, поэтому они ищут возможности самостоятельно.

«Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он также прокомментировал международную конкуренцию на российском финансовом рынке. По его словам, Сбер ее практически не ощущал.

Ранее Греф заявил, что по итогам 10 месяцев Сберу удалось восстановить прибыльность: с начала 2022 года она превысила 50 миллиардов рублей. При этом, по его словам, в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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