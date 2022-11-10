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Григорий Лепс снова отправился с концертом на Донбасс

Григорий Лепс снова отправился с концертом на Донбасс
Певец Григорий Лепс выступит в Луганске для раненных бойцов. Григорий Лепс снова отправится на Донбасс, чтобы выступить перед военными и раненными на фронте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил его директор. Однако рассказать подробнее о поездке он отказался. «Мы вчера выехали в Луганск, чтобы завтра петь для ребят. Мы поддерживаем бойцов делами, а не рассказами. Наша гражданская позиция – это действия, которые мы совершаем», - рассказал он. Напомним, Григорий Лепс уже не первый раз отправляется на Донбасс. Артист навещал бойцов в мае 2022 года. Команду артиста встретил и на автобусе к месту назначения отвез военнослужащий. Он записал видео на свой телефон, которое 11 мая опубликовал в своем telegram-канале Григорий Лепс.
На ролике военнослужащий говорит: «Люблю Лепса, особенно когда он в машине у меня поет!». В автомобиле на полную громкость играли песни Владимира Высоцкого, Григорий Лепс эмоционально подпевал, а затем убавил громкость и произнес важные слова. «Мы приехали поддержать ребят – попеть. Надеюсь, что мы их немного отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов – пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», - рассказывал тогда Григорий Викторович. Григорий Лепс уже много лет активно заниматься благотворительностью. Артист нередко помогает больным детям и другим нуждающимся.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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