. Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 10-13 ноября

Вадим Карасев





На этой неделе в рамках акции Free Play Days на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет опробовать 3 игры, если у вас есть подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Это проекты: Dragonball Xenoverse, Just Die Already, Overcooked! All You Can Eat.

Напомним, что акция позволяет сыграть в полные стандартные версии проектов. На этой неделе они будут доступны в период с 10 по 13 ноября.

Dragonball Xenoverse

DRAGON BALL XENOVERSE

Новая игра из серии Dragon Ball позволяет игрокам настраивать и развивать своего собственного воина, выбрав его расу, пол и воспользовавшись…

Just Die Already

Just Die Already

Создатели Goat Simulator представляют Just Die Already! Вы — человек пенсионного возраста. Правда, обеспечивать вам пенсию некому, ведь нын…

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked!, Overcooked! 2 и весь дополнительный контент смешали вместе и подали в обновленном изысканном издании! Насладитесь сотнями ур…

