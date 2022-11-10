. Эвелина Блёданс влезла в долги, чтобы не остаться на улице

Актриса и ведущая Эвелина Блёданс поделилась радостной новостью. Артистка сообщила, что у неё сбылась мечта. Она оформила в собственность квартиру в жилом комплексе бизнес-класса. Актриса призналась, что у неё никак не получалось накопить нужную сумму на покупку жилья, поэтому ей пришлось оформить ипотеку. Блёданс похвасталась первыми кадрами из двухкомнатной квартиры, где она поселилась со своим «солнечным» сыном. Ремонт затянулся на год, но, судя по фото, стоил месяцев томительного ожидания. Эвелина говорит, что уже привыкла к выплатам по ипотеке. Раньше она отказывалась даже думать о покупке квартиры в долг. Ей казалось, что это слишком дорого. Но, просчитав все риски, артистка обратилась в банк и пока что не пожалела о своем решении.«Хотя решалась долго и мучительно, так как никому никогда ничего не была должна. А взять квартиру в ипотеку - это значит быть в долгу. Но все-таки решилась и очень счастлива, что у меня теперь есть такая красивая, хоть и небольшая, квартира», — цитирует Блёданс источник «Teleprogramma.pro». Раньше Эвелина круглый год жила в загородном доме, который, кстати, был оформлен на неё. Теперь она будет использовать это жилье для отдыха по выходным. «Когда хорошая погода, то мы всегда за городом - там прекрасный воздух, просторный участок», — рассказывает артистка. Кстати, Ида Галич недавно тоже ввязалась в историю с ипотекой. Она в этом вопросе обладает большим опытом, ведь до этого «закрыла» уже четыре кредита на недвижимость. На этот раз она приобрела жилье на Арбате и быстро погасить долг у неё не получится.