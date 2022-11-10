. К Game Pass сегодня присоединяется высокооцененная Vampire Survivors

Вадим Карасев





Пару недель назад состоялся полноценный релиз игры Vampire Survivors на PC, которая на протяжении нескольких месяцев была доступна игрокам в раннем доступе. Игру называют одним из лучших инди-проектов 2022 года, у нее сейчас 86 баллов из 100 на Opencritic и 100% рекомендаций от рецензентов.





Сегодня, 10 ноября, игра Vampire Survivors выходит в релизной версии на Xbox One и Xbox Series X | S. В течение дня проект должен стать доступен в подписке Game Pass на приставках, тогда как раньше он был эксклюзивом PC.

Vampire Survivors

Vampire Survivors — казуальная игра в стиле готического хоррора с элементами упрощенного рогалика. Здесь каждое ваше решение может вызвать лавину последствий для орд монстров, с которыми вам предстоит столкнуться.

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Vampire Survivors — одиночная игра, которая представляет собой ролевой боевик с элементами рогалика. Сама игра выглядит довольно невзрачно, но предлагает интересные игровые механики, за что и получила популярность среди игроков.

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