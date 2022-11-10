. Кабмин предложил упорядочить миграционный учет иностранцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин предложил упорядочить миграционный учет иностранцев

Кабмин предложил упорядочить миграционный учет иностранцев

Число случаев самостоятельной подачи иностранцами уведомления в миграционные органы о своем прибытии в место пребывания предложили расширить. Соответствующий законопроект Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

В настоящее время в соответствии с Законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» иностранец может самостоятельно подать уведомление о прибытии в место пребывания в орган миграционного учета в случае, если принимающая его сторона в силу уважительных причин не имеет возможности направить такое уведомление.

Либо если у него на территории РФ имеется в собственности жилье. Также уведомление подается самостоятельно в случае, если жилье принадлежит гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами, или иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами РФ.

Законопроект предусматривает, что уведомление о прибытии будет также представляться иностранцем, зарегистрированным на портале госуслуг и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета онлайн при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает российский гражданин — собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на «Госуслугах» и зарегистрированный в ЕСИА. 

При этом предполагается, что согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранца в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также с использованием портала госуслуг. Законопроект предусматривает, что заполненная иностранцем в личном кабинете на портале форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающей стороны.

При согласовании принимающей стороной уведомление о прибытии предлагается автоматически передавать в орган миграционного учета для фиксации необходимых сведений. При несогласии принимающей стороны уведомление о прибытии предлагается возвращать в личный кабинет иностранного гражданина. Соответствующие изменения вносятся в статьи 20 и 22 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Документ в случае его принятия вступит в силу через 180 дней после его опубликования. 

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.11.2022 (15 фото)
В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20
В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите
Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова
Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова
Мария Шукшина считает Ивана Урганта «символом пятой колонны»
Мария Шукшина считает Ивана Урганта «символом пятой колонны»
Анастасия Волочкова ведет войну за свою дочь
Анастасия Волочкова ведет войну за свою дочь
Лайма Вайкуле, несмотря на болезнь, продолжает выступать в парике
Лайма Вайкуле, несмотря на болезнь, продолжает выступать в парике
Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки и кипятка
Два способа разморозить мясо за 10 минут без использования
Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру
Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру
В ДНР сообщили об освобождении Павловки
В ДНР сообщили об освобождении Павловки
Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний
Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания
Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи военному училищу в Донецк
Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи

Еще по теме

Дума разрешила хозяевам квартир самостоятельно выписывать иностранцев
Правительство уточнило правила миграционного учёта иностранцев
Госдума узаконила регистрацию мигрантов в нежилых помещениях
Постановку иностранцев на миграционный учёт в России предложили уточнить