. Кабмин предложил упорядочить миграционный учет иностранцев

Число случаев самостоятельной подачи иностранцами уведомления в миграционные органы о своем прибытии в место пребывания предложили расширить. Соответствующий законопроект Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

В настоящее время в соответствии с Законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» иностранец может самостоятельно подать уведомление о прибытии в место пребывания в орган миграционного учета в случае, если принимающая его сторона в силу уважительных причин не имеет возможности направить такое уведомление.

Либо если у него на территории РФ имеется в собственности жилье. Также уведомление подается самостоятельно в случае, если жилье принадлежит гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами, или иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами РФ.

Законопроект предусматривает, что уведомление о прибытии будет также представляться иностранцем, зарегистрированным на портале госуслуг и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета онлайн при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает российский гражданин — собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на «Госуслугах» и зарегистрированный в ЕСИА.



При этом предполагается, что согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранца в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также с использованием портала госуслуг. Законопроект предусматривает, что заполненная иностранцем в личном кабинете на портале форма уведомления о прибытии поступит на согласование в личный кабинет принимающей стороны.

При согласовании принимающей стороной уведомление о прибытии предлагается автоматически передавать в орган миграционного учета для фиксации необходимых сведений. При несогласии принимающей стороны уведомление о прибытии предлагается возвращать в личный кабинет иностранного гражданина. Соответствующие изменения вносятся в статьи 20 и 22 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Документ в случае его принятия вступит в силу через 180 дней после его опубликования.