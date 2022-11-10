. Как сделать, чтобы денег всегда хватало ?
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Как сделать, чтобы денег всегда хватало ?

Как сделать, чтобы денег всегда хватало ?
Эксперт рассказал, как в это трудное время распределить свои финансовые ресурсы, чтобы на все хватало. Многие из нас живут от зарплаты до зарплаты, особенно в последнее время. Те, кому денег не хватает, влезают в долги, «распаковывают» кредитку или берут микрозаймы. Однако можно научиться распоряжаться своим бюджетом иначе. Несколько советов дал банковский аналитик Максим Осадчий. По словам эксперта, первое, что нужно сделать, — пересмотреть свои расходы и отказаться от тех из них, которые не являются базовыми. «Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов. Снизьте расходы на газ и электроэнергию. Откажитесь от импульсивных покупок», — заявил специалист. Осадчий также рекомендовал пользоваться банковскими картами с максимально выгодными условиями, — те, которые предоставляют хороший кэшбек и начисляют процент на остаток. Стоит еще разобраться с жильем. При аренде квартиры, найти варианты подешевле, а собственную квартиру, например, в центре или престижном районе использовать как источник дополнительного дохода. Чтобы сэкономить, есть смысл отказаться от табака и алкоголя. «Ни в коем случае не берите микрозаймы. Реструктурируйте свои долги, рефинансируйте их на более выгодных условиях», — посоветовал аналитик, которого процитировало агенство «Прайм». После оптимизации расходов обратите внимание на возможности для увеличения доходов. Таковыми могут стать дополнительная работа, продажа ненужных вещей, передача в аренду недвижимости. Специалист считает, что стоит начать повышать финансовую грамотность и не соглашаться на сомнительные предложения от представителей «финансовых пирамид».  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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