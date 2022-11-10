. Как сейчас выглядят актёры, получившие титул самых сексуальных мужчин в журнале «People» с 1985 по 2000 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Как сейчас выглядят актёры, получившие титул самых сексуальных мужчин в журнале «People» с 1985 по 2000 год

Как сейчас выглядят актёры, получившие титул самых сексуальных мужчин в журнале «People» с 1985 по 2000 год

Как сейчас выглядят актёры, получившие титул самых сексуальных мужчин в журнале «People» с 1985 по 2000 год

Ежегодно журнал «People» вручает награду «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих». Специальные выпуски выходят уже более 35 лет. Такая стабильность не может не радовать. Поэтому можно с предвкушением ожидать появления новых лиц на обложке всемирно известного издания и строить догадки о том, кто будет следующим претендентом на получение титула.

А прямо сейчас предлагаем немного понастальгировать и вспомнить тех, кто одними из первых оказались в числе победителей. Ниже представлены знаменитости, которые получили свою награду с 1985 по 2000 год. Мы решили сравнить, как они выглядели в период, когда им вручили престижное звание, и сегодня.

Мел Гибсон в 1985 году и сегодня

People / Steve Granitz

Марк Хэрмон в 1986 году и сегодня

People / Cliff Lipson

Кстати журнал «People» вручает и ряд других наград. К наиболее известным относятся » Самые красивые люди», «Лучше и хуже всего одевающиеся» и «Самая сексуальная».

Гарри Хэмлин в 1987 году и сегодня

People / Craig Barritt

Том Круз в 1990 году и сегодня

People / Max Mumby

Ник Нолти в 1992 году и сегодня

People / Gilbert Carrasquillo

Брэд Питт в 1995 году и сегодня

People / Michael Tran

Двукратными обладателями звания самого сексуального мужчины становились Брэд Питт (1995, 2000), Джордж Клуни (1997, 2006) и Джонни Депп (2003, 2009). Вполне возможно, что актёрам удастся в скором будущем поставить новый рекорд и попасть на обложку в третий раз.

Дензел Вашингтон в 1996 и сегодня

People / Neilson Barnard

Джордж Клуни в 1997 году и сегодня

People / Karwai Tang

Харрисон Форд в 1998 году и сегодня

People / Alberto E. Rodriguez

Несмотря на свой возраст (актёру уже 80 лет), Харрисон не думает сбавлять обороты. В 2023 году выходит новая, пятая часть фильма о приключениях археолога-исследователя Индианы Джонса. Да-да, и Форд снова будет в главной роли.

Ричард Гир в 1999 году и сегодня

People / Dimitrios Kambouris

Безусловно, время серьёзно изменило внешность любимых знаменитостей. Однако от этого они не стали менее харизматичными и привлекательными.

Бонус: Самые сексуальные мужчины последних трёх лет. В 2020 году обложку украсил Майкл Б. Джордан

People

Победитель 2021 года — Пол Радд

People

Победитель 2022 года — Крис Эванс

People

В 2022 году журнал «People» признал самым сексуальным мужчиной Криса Эванса. В честь этого редакция устроила для актёра крутую и стильную фотосессию. Получившиеся снимки вы можете взглянуть здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Настасья Самбурская устроила кровавые разборки с мужем
Настасья Самбурская устроила кровавые разборки с мужем
Андрей Макаревич* не смог отменить свой статус иноагента
Андрей Макаревич* не смог отменить свой статус иноагента
Ксения Бородина выносила мозг мужу
Ксения Бородина выносила мозг мужу
Светлана Лобода должна петь в кабаре для богатых, считает Вовк
Светлана Лобода должна петь в кабаре для богатых, считает Вовк
Екатерина Варнава едва не сломалась, делая шпагат
Екатерина Варнава едва не сломалась, делая шпагат
Хитрый муж рассказал жене, как она может помочь ему избавиться от храпа
Хитрый муж рассказал жене, как она может помочь ему избавиться от
В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителей
В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих
Артемий Лебедев назвал единственное обстоятельство, которое вынудит его уехать из России
Артемий Лебедев назвал единственное обстоятельство, которое вынудит
Двоих россиян насмерть придавило грузовиком
Двоих россиян насмерть придавило грузовиком
Талибы запретили женщинам ходить в спортзалы
Талибы запретили женщинам ходить в спортзалы
Артемий Лебедев назвал единственную причину для эмиграции из России
Артемий Лебедев назвал единственную причину для эмиграции из России
Атмосферные заброшенные места (22 фото)
Атмосферные заброшенные места (22 фото)

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Еще по теме

Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной года актера Майкла Б. Джордана
Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты
«Моя мама будет в восторге»: журнал People признал Криса Эванса самым сексуальным мужчиной в 2022 году