. Как сейчас выглядят актёры, получившие титул самых сексуальных мужчин в журнале «People» с 1985 по 2000 год

Ежегодно журнал «People» вручает награду «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих». Специальные выпуски выходят уже более 35 лет. Такая стабильность не может не радовать. Поэтому можно с предвкушением ожидать появления новых лиц на обложке всемирно известного издания и строить догадки о том, кто будет следующим претендентом на получение титула.

А прямо сейчас предлагаем немного понастальгировать и вспомнить тех, кто одними из первых оказались в числе победителей. Ниже представлены знаменитости, которые получили свою награду с 1985 по 2000 год. Мы решили сравнить, как они выглядели в период, когда им вручили престижное звание, и сегодня.

Мел Гибсон в 1985 году и сегодня

Марк Хэрмон в 1986 году и сегодня

People / Steve GranitzPeople / Cliff Lipson

Кстати журнал «People» вручает и ряд других наград. К наиболее известным относятся » Самые красивые люди», «Лучше и хуже всего одевающиеся» и «Самая сексуальная».

Гарри Хэмлин в 1987 году и сегодня

Том Круз в 1990 году и сегодня

Ник Нолти в 1992 году и сегодня

Брэд Питт в 1995 году и сегодня

People / Craig BarrittPeople / Max MumbyPeople / Gilbert CarrasquilloPeople / Michael Tran

Двукратными обладателями звания самого сексуального мужчины становились Брэд Питт (1995, 2000), Джордж Клуни (1997, 2006) и Джонни Депп (2003, 2009). Вполне возможно, что актёрам удастся в скором будущем поставить новый рекорд и попасть на обложку в третий раз.

Дензел Вашингтон в 1996 и сегодня

Джордж Клуни в 1997 году и сегодня

Харрисон Форд в 1998 году и сегодня

People / Neilson BarnardPeople / Karwai TangPeople / Alberto E. Rodriguez

Несмотря на свой возраст (актёру уже 80 лет), Харрисон не думает сбавлять обороты. В 2023 году выходит новая, пятая часть фильма о приключениях археолога-исследователя Индианы Джонса. Да-да, и Форд снова будет в главной роли.

Ричард Гир в 1999 году и сегодня

People / Dimitrios Kambouris

Безусловно, время серьёзно изменило внешность любимых знаменитостей. Однако от этого они не стали менее харизматичными и привлекательными.

Бонус: Самые сексуальные мужчины последних трёх лет. В 2020 году обложку украсил Майкл Б. Джордан

Победитель 2021 года — Пол Радд

Победитель 2022 года — Крис Эванс

PeoplePeoplePeople

В 2022 году журнал «People» признал самым сексуальным мужчиной Криса Эванса. В честь этого редакция устроила для актёра крутую и стильную фотосессию. Получившиеся снимки вы можете взглянуть здесь.