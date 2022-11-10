. Как ужиться под одной крышей с Близнецами: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Если ваша вторая половинка — Близнецы, то вам обязательно стоит взять на вооружение советы, описанные в данной статье. Они помогут вам построить крепкие отношения с любимым человеком.

Близнецы влюбчивы, поэтому могут подумать, что вы являетесь идеальным спутником для них. То же самое может произойти и с вами, ведь если в нас влюбляются, это заставляет терять голову, а с Близнецам этого точно делать нельзя. Именно поэтому перед тем, как начинать отношения с ними, лучше проверить совместимость при помощи специальной таблицы.

Будьте проще

Старайтесь ни в коем случае не усложнять отношения с Близнецами. Чем чаще вы будете с ними разговаривать с серьезным тоном и поучениями, тем сильнее Близнецы начнут от вас закрываться. Это может стать причиной больших неурядиц в будущем, особенно если учесть, что представители данного Знака предпочитают не открываться тем, кто ведет себя с ними не как равный. Близнецы не будут терпеть ваше желание быть главными в отношениях. Им не хочется жить в подчинении.

Ни в коем случае не бросайте их в трудной ситуации

Если вторая половинка попросила помочь, значит помощь действительно нужна. Это одно из самых главных правил благоприятного совместного проживания. Да, Близнецы часто бывают эгоистами, но их эгоизм достаточно умеренный и не почти никогда вредит отношениям, однако, с ними точно не стоит вести себя подобным образом. Двух эгоистов в отношениях быть точно не может, ведь это уже нарушит энергетически баланс.

Не давите на них

Если вам вдруг захочется пожениться или родить ребенка, просто предложите Близнецам это сделать, но не ставьте им ультиматумов. Не нужно говорить: «Я хочу этого и это не обсуждается». С Близнецами как раз нужно все обсуждать, поскольку эти люди часто боятся ответственных шагов и официальной регистрации брака.

Обращайте внимание на периоды тишины

Если Близнецы молчат и ведут себя очень тихо, значит что-то произошло. Скорее всего, они что-то натворили и просто боятся вам об этом сказать. В такие минуты важно показать им свою доброжелательность и нежность. В таком случае они сами все расскажут. Просто не торопите их и не доставайте расспросами о том, почему они такие тихие и грустные.

Старайтесь удивлять Близнецов

Все те, кто был рожден под управлением этого Знака, любят неординарность во второй половинке. Оставайтесь веселыми, красивыми, общительными. Не бойтесь делать им внеплановые подарки, пусть даже самые мелкие. Близнецы очень ценят внимание второй половинки и ненавидят его полное отсутствие.