. Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
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Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко

Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
Отношения фигуристки Камилы Валиевой и певца Вани Дмитриенко начались с дружбы. Камила Валиева проводила много времени с Ваней Дмитриенко. Музыкант приходил и на ее день рождения. Теперь вскрылось, что фигуристка и артист встречаются. До знакомства с Дмитриенко Камила делилась, что ей нравились его песни. «Фанатка, которая смогла», — говорили о ней фолловеры, узнав, что ребята стали общаться.
16-летний Ваня даже приходил на прокаты Камилы и, конечно же, переживал, как и вся страна, во время допингового скандала вокруг нее. Спустя время парень пригласил Валиеву сняться в клипе на песню «Сила притяжения». На съемках он даже сделал ей предложение. К слову, Ваня раньше был в отношениях с блогершей Сашей Айс. Тогда фанатки исполнителя хита «Венера-Юпитер» завидовали ей. «Всем бы девочкам, такого же заботливого парня как Ваня, вы милашки», — восхищались они.
Камила, кстати, знакома с бывшей Вани. Блондинка тяжело восприняла новость о паре. В новом видео фолловеры заметили, что девушка всячески намекает на переживания по этому поводу.
# Шоу-бизнес Валиева Камила
По материалам: z-aya

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