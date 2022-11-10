. Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
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Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью

Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал о важности просветительской деятельности, подчеркнув, что известная аксиома "знания — сила" сегодня становится реальностью.

Сегодня, 9 ноября, в Москве прошло заседание почетного жюри просветительской Премии "Знание" — 2022, на котором государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также выдающиеся деятели науки, культуры и искусства определили лучших просветителей и просветительские проекты в 12 номинациях. 


«Сегодня против России развернута масштабная война: как горячая в зоне специальной военной операции, так и информационно-психологическая. И это война за будущее. Но будущее всегда строится с опорой на хорошее знание своей истории и культуры, верность своим традициям. И с этим тоже идет война — когда пытаются вычеркнуть деятелей российской культуры из мировой истории, когда пытаются подменить традиции истории. Это делается не случайно, а для того, чтобы забыть поводы для гордости, для того чтобы молодое поколение не знало своей истории — тогда ее проще подменять. В этом противостоянии, которое происходит сейчас, известная аксиома “знания — сила” становится реальностью. И то, что делают сегодня российские просветители — учителя в школах, преподаватели вузов, лекторы Общества "Знание" и наставники на производстве — это борьба за будущее», — сказал Кириенко, открывая заседание почетного жюри.

Он подчеркнул, что Российское общество "Знание" все время своего существования не просто поддерживало традиции, бережно развивало и сохраняло память в героических страницах нашей истории, но и всегда отвечало на запрос времени.

Кириенко рассказал, что во время пандемии коронавируса одним из основных направлений деятельности Общества "Знание" были вопросы профилактики и вакцинации, а сегодня, в условиях СВО лекторы ведут активную просветительскую работу в Донбассе, Херсоне и Запорожье. "Просветительская работа во все времена имеет важнейшее значение. Неслучайно вопросам просвещения и наставничества большое внимание уделяет президент России — 2023 год в России был объявлен  Годом педагога и наставника, а в прошлом году по поручению президента началась "перезагрузка" Российского общества "Знание"", — добавил Кириенко.

Очную защиту проектов номинантов из шорт-листа оценивали: заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец и другие авторитетные деятели.

Дмитрий Песков пожелал успехов Российскому обществу "Знание", а также всем номинантам, выступавшим перед членами Почетного жюри.

"Много узнаю здесь нового, и хочется, чтобы эти просветители с такими горящими глазами продолжали работать и нести знание людям. Просвещение — это то, что делает общество целостным и придает ему динамику развития", — подчеркнул Песков.

Среди участников очного питчинга номинантов — 68 просветителей и проектов из 19 субъектов Российской Федерации, а также 8 компаний, которые претендуют на звание лауреата в 12 номинациях. После голосования почетного жюри свой выбор в специальной, 13-й номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" могут сделать все жители России. Народное онлайн-голосование пройдет в сообществе Российского общества "Знание" ВКонтакте с 10 ноября по 5 декабря.

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По материалам: uposters.ru

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