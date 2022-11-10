. Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
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Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе

Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе


Создатели проекта We Were Here Forever объявили о планах выпустить проект на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Игра ранее была выпущена в Steam, где она сейчас имеет более 5700 отзывов с суммарной «Очень положительной» оценкой. На приставках релиз проекта состоится 31 января 2023 года.

We Were Here Forever — кооперативная приключенческая игра, в которой предстоит выбираться с товарищем из зловещего замка Касл-Рок, решая разнообразные головоломки. Игру хвалят именно за интересные кооперативные головоломки — играть в нее одному нельзя. При этом, кооператив в We Were Here Forever только по сети.

С релизом на Xbox и Playstation игра We Were Here Forever получит кроссплатформенный мультиплеер между всеми консолями и PC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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