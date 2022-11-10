. Коврик у входной двери по фен-шуй: как привлечь удачу и противостоять невзгодам

Вадим Карасев

Область входной двери является одной из самых важных для создания благоприятной атмосферы в доме. По этой причине ваш напольный коврик может стать сильным талисманом для привлечения удачи, если вы будете выбирать его, следуя правилам фэн-шуй.

Есть советы фэн-шуй для начинающих о том, как сделать дом местом счастья. В этот раз предлагаем немного углубиться в мелочи, пролив свет на то, какой коврик у входной двери будет лучшим магнитом счастья.

Форма коврика

Форма коврика в фэн-шуй определяется тем, в какую сторону смотрит ваша входная дверь. Чтобы определить направление потока энергии от входной двери, встаньте к ней спиной и воспользуйтесь компасом.

Если дверь выходит на север, то форма коврика должна быть круглой. Если же она выходит на юг, тогда лучше отдать предпочтение прямоугольному или квадратному коврику. Само собой, под севером понимается и северо-запад, и северо-восток. То же самое можно сказать и про южное направление.

Цвет коврика у входной двери

Согласно фэн-шуй, цвет играет очень важную роль. Если у вас в прихожей очень хорошее освещение, можно постелить черный коврик. Если там постоянно темно, лучше отдать предпочтение цвету посветлее.

Черные и серые коврики нейтральны и являются универсальным выбором. Они помогают во всем понемногу.

Зеленый цвет поможет вам и вашим домочадцам лучше чувствовать себя в физическом плане. С ним вы будете реже болеть и меньше уставать.

Песочный коврик укрепит вашу внутреннюю силу, установит защиту от сглаза и не даст плохим людям вам навредить.

Красный коврик — один из лучших вариантов. Если он подходит вам по стилю, можете отдать предпочтение данному оттенку. Это не обязательно должен быть яркий красный насыщенный оттенок. Можно выбрать коврик бордового цвета. В таком случае в вашем доме будет больше созидательной энергии Ци и больше мотивации, хорошего настроения. Также красный цвет выступает в роли оберега от невзгод.

Синий коврик — это отличный выбор для людей интеллектуального труда. В особенности хорошим выбором это будет для тех, кто работает дома.

Полезные советы

Коврик нельзя доводить до ужасного состояния. Понятное дело, что он всегда будет грязным, ведь по нему ходят в обуви. Однако, если он выглядит потрепанным, его нужно либо отдать в химчистку, либо помыть самостоятельно. Если есть механические повреждения, коврик нужно заменить. Многие недооценивают важность данного атрибута, но зря. Если он в хорошем состоянии, в доме будет царить доброта и удача, так как потоки энергии Ци будут всегда активны.

Многие задаются вопросом о том, из чего должен быть сделан коврик. В этом плане особых рекомендаций нет. Вы можете выбирать любой материал, который вам нравится.

Также при желании коврик у входной двери можно попробовать сделать самостоятельно. В таком случае его полезность будет значительно более высокой.

Не оставляйте чужой коврик у двери. Если вы переехали в новую квартиру или дом, обязательно постелите свой коврик, который вы заберете со старого места проживания.

Что касается узоров и надписей на коврике, то они не должны нести негативный характер. Лучший выбор — изображение символа Инь-Ян или добрая надпись типа «Welcome» или «Sweet home» (милый дом).

Под коврик можно положить монетку, чтобы привлекать в дом больше финансовой удачи. Народные приметы говорят о том, что если насыпать немного соли на коврик, это убережет вас и ваш дом от любой беды.