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Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась главная роль

Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась главная роль
Певица Кристина Орбакайте ради главной роли превратилась в брюнетку. 16 ноября выйдет долгожданный новый сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Сериал будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Kion. Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и Кристина Орбакайте. Певица сыграла роль главврача Нины Артамоновой. Ради проекта артистка, которая много лет появляется на публике в одном и том же образе, кардинально преобразилась и стала брюнеткой.
Звезда призналась, что с интересом смотрела предыдущие два сезона сериала, поэтому с радостью согласилась сыграть в нем. Предложенная героиня Кристине очень понравилась. «Нина — профессиональный руководитель, талантливый врач, из-за своих профессиональных принципов порой входит в конфликт со своими сотрудниками. Сериал затрагивает очень важную тему — суровости врачебной профессии, насколько сложен их труд, спасать жизни людей, порой забывая о своих проблемах», — поделилась Орбакайте.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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