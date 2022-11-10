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Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорвалась

Крупнейшая сделка на криптовалютном рынке сорваласьКрупнейшая криптобиржа Binance отказалась покупать попросившего о помощи конкурента FTX

Лидирующая площадка по торговле криптовалютами Binance передумала покупать третью в мире криптобиржу FTX. Об этом Binance сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Крупнейшая сделка на рынке сорвалась через день после того, как FTX попросил конкурента о помощи. Потенциальный покупатель должен был поддержать клиентов биржи и обеспечить компанию ликвидностью, однако отказался от планов после проведения комплексной корпоративной проверки. Если бы сделка между криптогигантами состоялась, то Binance могла бы получить контроль более чем над 80 процентами мирового крипторынка, указывали ранее аналитики.

Проблемы FTX начались в начале ноября, когда вышло расследование портала CoinDesk, заявившего о неплатежеспособности биржи. За этим последовала незамедлительная реакция инвесторов, опасающихся потери своих средств — держатели токенов начали массово выводить деньги с биржи. Усугубило ситуацию объявление FTX о планах продать оставшиеся токены FTT на сумму более 500 миллионов долларов, после чего стало известно, что регулирующие органы США уже расследуют, не злоупотребляла ли криптобиржа средствами своих клиентов в условиях кризиса ликвидности. Официальных обвинений пока выдвинуто не было.

На фоне новостей 9 ноября стоимость FTT обвалилась более чем на 70 процентов, свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko. На момент написания материала токен торговался по цене 2,66 доллара, за день стоимость снизилась на 43,2 процента. Упал до минимумов и курс самой популярной криптовалюты биткоина — в ходе торгов 9 ноября его цена рухнула ниже 17 тысяч долларов за монету впервые за два года. По состоянию на создание материала биткоин подешевел до 16,7 тысячи долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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