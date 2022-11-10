. Ксения Бородина выносила мозг мужу
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Ксения Бородина выносила мозг мужу

Ксения Бородина выносила мозг мужу
39-летняя ведущая Ксения Бородина призналась, что издевалась над своим мужем. Телеведущая имеет за плечами два неудачных брака, причем последний развод телеведущей с Курбаном Омаровым завершился скандалом и многочисленными взаимными обвинениями супругов. Звезда «Дома-2» не раз намекала, что бизнесмен ей изменял и в итоге променял ее на девушку, которая младше него на 20 лет. Но и у Курбана накопилось немало претензий к Бородиной за шесть лет совместной жизни. В частности, он дал понять, что Ксения постоянно его контролировала и не давала заниматься тем, что ему нравилось. Расстались знаменитости глубоко обиженными друг на друга, сейчас поддерживают связь лишь ради общей дочери Теоны и не спешат признавать собственные ошибки в отношениях.
Однако звезда «Дома-2» на днях продемонстрировала, что не чужда самокритике и, возможно, через несколько лет трезво взглянет на брак с Омаровым. Пока же Ксения покаялась в том, как вела себя с первым мужем Юрием Будаговым, от которого родила дочь Марусю. Бородина признала, что изрядно потрепала бизнесмену нервы, особенно будучи беременной. «Когда я была беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, — это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа — позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», — вспомнила Ксения. Этими откровениями Бородина поделилась в новом шоу ТНТ «Женский клуб», где она выступила одной из ведущих. Компанию звезде «Дома-2» составили Ольга Картункова, Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Алина Герман. Все вместе они будут обсуждать проблемы, волнующие современных женщин, а первый выпуск увидит свет 14 ноября, пишет Super.  
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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