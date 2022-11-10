. Лайма Вайкуле, несмотря на болезнь, продолжает выступать в парике

Певица Лайма Вайкуле не бросает любимую профессию, несмотря на проблемы со здоровьем. Лайма Вайкуле еще летом вернулась к активной светской жизни. После долгого перерыва она возобновила гастрольную деятельность. За время отсутствия выступлений в жизни артистки произошли большие перемены. Говорят, что у неё случился рецидив рака, лечить который она весной уехала в Штаты. Вайкуле не раскрывает свой диагноз, но не так давно впервые призналась, что у неё действительно начались проблемы со здоровьем. И, судя по комментарию звезды, шансов на полное выздоровление мало. В сентябре она призвала поклонников молиться за её здоровье. За время болезни во внешности артистки произошли значительные изменения: она сделала экстремально короткую стрижку. Говорят, что она решилась на этот шаг из-за выпадения волос. Прежняя прическа не позволила бы Вайкуле успешно маскировать образовавшиеся залысины.Накануне в Сети появилось фото Лаймы, на котором она позирует в парике. Исполнительница теперь часто появляется на публике в головном уборе или с накладкой на голове. Но в этот раз Вайкуле, кажется, ошиблась с выбором образа. Её вид на опубликованном снимке был раскритикован фанатами. Многие написали о том, что парик выглядит дешевым и топорщится в разные стороны, как солома. Напомним, что в минувшие выходные Вайкуле встретилась в Латвии с мужем Аллы Пугачевой. Певица наверняка передала через юмориста привет своей лучшей подруге, которая теперь живет в Израиле. Последний раз они виделись летом этого года, когда Примадонна жила в Прибалтике.