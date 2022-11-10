. Лиза Арзамасова показала, кто помогает ей «наводить красоту»

Актриса Лиза Арзамасова поделилась милыми кадрами с малышом Левой и рассказала, как все успевает. Лиза Арзамасова уже больше 15 лет строит карьеру в кино. Она полюбилась многим зрителям благодаря сериалу «Папины дочки». Актриса строит отношения с Ильей Авербухом. Раньше они скрывали свой роман, но теперь не только живут в браке, но и растят сына Льва, который родился в прошлом году. Примечательно, что Лиза быстро вернулась в форму. Она играет в театре, снимается в новых проектах, а недавно актриса стала участницей «Ледникового периода». При этом ей также удается уделять время сыну и ездить в путешествия. На этот раз Арзамасова показала, как утром собирается на глазах у малыша.«Как вы все успеваете»? Часто именно так🤣. Ну а если серьезно, то успеваю я далеко не «все». Но это и не нужно, когда ребенок маленький. И мне очень помогают близкие. А как иначе?У Лёвушки прекрасная, чуткая, добрая няня. Мама моя всегда на подхвате. И когда мы с Ильёй дома, то вместе стараемся уделить максимально много времени сыну. Во сколько бы он не проснулся, у нас у всех вместе - «бодрое» и весёлое утро. 🙌💖😍», — написала звезда. Поклонники восхитились тем, что Лиза окутывает вниманием ребенка. Многие также отметили, что она прекрасная мама. «Как успевает? Да Левушка же во всем помогает🤗Вот и мамочку накрасил и настроение ей поднял😀🙃🙂», «Как вы всё успеваете? Теперь понятно, Лева вам помогает. И пудру подал, как же вы без него бы справились. Настоящий мамин помощник. 🙌❤️», «Молодец Лёвушка, маме помог красоту навести!🦁🦁🦁», - откликнулись подписчики.