. Лунный день сегодня 10 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Каждый день имеет свою особую окраску, светлую или темную. Астрологи рассказали, каким станет этот четверг и как наше ночное светило будет влиять на нашу удачу и настроение.

Сегодняшний день астрологи причисляют к не самым благоприятным дням ноября. Поэтому важно сохранять бодрость духа, не отступать от намеченных целей и всеми силами избегать контактов с токсичными людьми. Большую актуальность приобретут эффективные обереги от подобного типа людей.

Фаза Луны: наступает 16 лунный день. Убывающая Луна переходит сегодня в Знак Близнецов. Расставляя приоритеты, акцент стоит сделать на несложных и обязательных к выполнению делах. Особенно актуальной станет финансовая сфера. Диссонанс Луны с этим Знаком может приводить к непредсказуемым поворотам, нервному напряжению.

Магнитные бури 10 ноября: сегодня будет слабое возмущение магнитосферы, но полноценной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осмотрительность;выдержка;исполнительность;возвращение долгов;помощь близким.необдуманные покупки;выяснение отношений;переработка и усталость;пренебрежение рабочими обязанностями;сплетни.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что для домашних дел этот день точно не подходит. Желательно ограничиться самым минимумом обязанностей. Чем меньше тратится ваших сил, тем лучше. Пользуйтесь благами современного мира: если стирать вещи, то в стиральной машинке, вместо мытья полов или подметания можно обойтись роботом-пылесосом. Если будут дела, которые обойти стороной не получится, можно попробовать попросить о помощи домочадцев.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Чтобы в день негативного воздействия Близнецов и убывающей Луны чувствовать себя уверенно и бодро, лучше поддержать энергетику теми цветами, которые не войдут в диссонанс с данным Знаком Зодиака. Хороши в первую очередь оттенки зеленого. Можно также использовать белый цвет.

В качестве защиты сегодня можно выбрать украшения из платины, так как они существенно снизят энергетический диссонанс, порожденный Луной. Из минералов лучше отдавать предпочтение лунному камню, аметисту, малахиту, циркону и алмазу.

Любовь и общение в 16 лунный день

В любви возможны внезапные и не самые приятные перемены. Вероятность появления необоснованной ревности будет выше, чем обычно. Даже верные друг другу партнеры могут стать подозрительными, но это точно будет зря. Держите себя в руках и ни в коем случае не показывайте своей ревности близкому человеку.





Лучшая стратегия сейчас — не обострять конфликты с окружающими людьми. Все важные разговоры лучше перенести на завтра. Лучше не торопиться с решениями, а также оценивать любую ситуацию не предвзято. Знакомства сегодня положительных эмоций могут тоже не принести. Так лучше побыть в уединении.

Финансы и работа 10 ноября

Денежные и карьерные вопросы могут выйти на первый план. В этой области сегодня тоже далеко не все будет так гладко. Если за вами есть долг, но появилась возможность его отдать, смело сделайте это. На вашей финансовой удаче данный поступок скажется самым благоприятным образом.

На рабочем месте лучше не стремиться переделать все и сразу, а составить себе четкий список простых задач и придерживаться этого списка. Выполняйте в первую очередь важные дела. Старайтесь не задерживаться на рабочем месте после окончания трудового дня: это принесет не значительный приток в бюджет, а усталость и раздражение.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такой день повышается утомляемость, причем не только физическая, но и психическая. Учитывая, что неделя подходит к концу, справиться с наплывом усталости немного проще, ведь есть четкое ощущение того, что скоро наступит время отдыха. Постарайтесь в этот день позаботиться о себе, чтобы не чувствовать себя под вечер выжатым лимоном.

Физические нагрузки астрологи советуют не отменять, но снизить их интенсивность. С их помощью можно выпустить накопившийся эмоциональный негатив. Больше ходите в этот день и не общайтесь с людьми, которые вас раздражают. Одевайтесь по погоде, так как легко можно простудиться.