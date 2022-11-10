. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на телефоны с 2023 года

Российский единый магазин приложений RuStore включен в список программ, которые обязательны для предустановки на продающуюся в стране технику в 2023 году. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на его сайте.

По мнению представителей кабмина, эта мера позволит пользователям из РФ получить постоянный доступ ко всем необходимым услугам и сервисам в условиях санкционного давления в цифровой сфере.

Уточняется, что RuStore заменит в этом перечне программу для доступа к социально значимым ресурсам APP List. Причиной этому послужил более обширный функционал магазина приложений.

Вместе с тем с 10 до 15 увеличивается число обязательных для предустановки аудиовизуальных сервисов — это решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Между тем «Парламентская газета» сообщала об инициативе по внесению RuStore в этот перечень в июле. Тогда же Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных, который, в частности, предусматривал создание российского магазина мобильных приложений.

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что, по его мнению, обеспечение работы такого сервиса позволит не только решить проблему с технологической независимостью страны, но и послужит импульсом для развития отечественной IT-отрасли.