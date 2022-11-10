. Мария Шукшина считает Ивана Урганта «символом пятой колонны»
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Мария Шукшина считает Ивана Урганта «символом пятой колонны»

Мария Шукшина считает Ивана Урганта «символом пятой колонны»
Актриса Мария Шукшина осудила Ивана Урганта за то, что он не поддержал страну в трудные времена Мария Шукшина несколько раз была гостьей шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Актриса тепло отзывается о родственниках ведущего проекта. Однако недавние поступки Ивана, под которыми угадывается политический контекст, заставили Марию посмотреть на него под другим углом. В конце февраля создатели шоу «Вечерний Ургант» объявили о длительной паузе в работе. Поклонники надеются, что развлекательный проект когда-нибудь вернется в сетку вещания, некоторые же напротив рады его исчезновению. Мария Шукшина в свою очередь призналась, что не хочет видеть Ивана Урганта, ведь тот резко высказался на политическую тему.
«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад», — считает актриса. При этом 55-летняя Шукшина отметила, что ценит его профессиональные качества. Артистка тепло отзывается и о звездных родственниках Ивана.
«Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в „Белорусском вокзале“. Но Иван опубликовал 24 февраля черный квадрат, написав, что испытывает „страх и боль“. При этом он добавил, что против СВО», — негодует Мария. По мнению актрисы, известные персоны должны поддерживать страну в трудные минуты. «Мы сейчас видим, что страшно далеки они от народа. И в прямом, и в переносном смысле. Я рада за коллег, которые тоже начали все это понимать и возвращаться к жизни», — сказала она в интервью VOICE. 
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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