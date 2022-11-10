. Механизм допуска кредитных кооперативов на рынок предложили усовершенствовать
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Механизм допуска кредитных кооперативов на рынок предложили усовершенствовать

Механизм допуска кредитных кооперативов на рынок предложили усовершенствовать

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается усовершенствовать процедуру допуска кредитных потребительских кооперативов (КПК) на финансовый рынок и ввести инструменты оперативной приостановки деятельности недобросовестных КПК. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Подготовка законопроекта вызвана необходимостью пресечения недобросовестных практик с использованием организационно-правовой формы КПК и обусловлена несовершенством процедуры допуска КПК на финансовый рынок (и их вывода), говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект устанавливает специальный порядок включения в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов (реестр) с максимальным вовлечением в данную процедуру саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих КПК (СРО КПК).

По действующему законодательству, КПК считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Они также обязаны в течение 90 дней вступить в объединение СРО КПК. Включение в госреестр КПК происходит на основании сведений, полученных от ФНС РФ, которая уполномочена проводить госрегистрацию юрлиц, и от СРО КПК.

Согласно предусмотренной законопроектом процедуре, КПК в течение 30 рабочих дней со дня внесения сведений о них в ЕГРЮЛ должны сформировать и представить в СРО КПК комплект документов, необходимых для внесения сведений в госреестр КПК. На данном этапе проводится проверка КПК на соответствие требованиям законодательства, а также деловой репутации членов органов управления КПК.

В случае принятия КПК в члены СРО КПК Центробанк не позднее пяти рабочих дней со дня получения от СРО КПК документов, вносит запись в госреестр — с этого момента КПК приобретает статус поднадзорной Банку России финансовой организации и считается членом СРО КПК.

Также законопроект предусматривает введение инструментов оперативного приостановления деятельности недобросовестных КПК.

Центробанк при наличии нарушений законодательства исключает сведения о КПК из реестра как по собственной инициативе, так и по ходатайству СРО КПК. После этого происходит процедура принудительной ликвидации. Повторное представление заявления и комплекта документов для включения сведений о КПК в госреестр не предусматривается. В отдельных случаях (при добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), Банк России вправе назначить временную администрацию в КПК без исключения КПК из реестра.

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По материалам: pnp.ru

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