. Microsoft прокомментировала решение об углубленном расследовании сделки с Activision в Европе
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Microsoft прокомментировала решение об углубленном расследовании сделки с Activision в Европе

Microsoft прокомментировала решение об углубленном расследовании сделки с Activision в Европе


Вчера стало известно, что европейская комиссия, которая рассматривает сделку между Microsoft и Activision Blizzard на предмет возможных проблем с монополизацией рынка, приняла решение начать углубленная расследование. Это значит, что комиссия берет дополнительные 90 рабочих дней, что позволяет им глубже проанализировать сделку на предмет возможных проблем с конкуренцией после ее завершения.

Представитель компании Microsoft дал комментарий порталу Engadget по поводу начавшейся второй фазы расследования. Он вновь повторил, что Microsoft не стремится стать монополистом на рынке после покупки Activision Blizzard:

Мы продолжаем работать с Европейской комиссией над дальнейшими шагами и решением любых серьезных проблем на рынке. Sony, как лидер отрасли, говорит, что беспокоится о будущем Call of Duty, но мы уже сказали, что стремимся выпускать одну и ту же игру в один и тот же день на Xbox и Playstation. Мы хотим, чтобы у людей было больше доступа к играм, а не меньше.

Напомним, что именно Call of Duty является одним из главных «камней преткновения» в этой сделке. Ранее Sony назвала свои требования по Call of Duty.

New York Post: сделка Microsoft и Activision Blizzard рискует развалиться, у компаний возникли разногласия
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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