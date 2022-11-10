. Минэкономразвития официально стало приемником Ростуризма
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Минэкономразвития официально стало приемником Ростуризма

Минэкономразвития официально стало приемником Ростуризма

Министерству экономического развития Российской Федерации переданы функции упраздненного в октябре 2022 года Федерального агентства по туризму. Такое постановление кабмина от 2 ноября 2022 года № 1958 вступает в силу 10 ноября.

Согласно документу Минэкономразвития «осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности».

Также отмечается, что Минэкономразвития будет осуществлять госконтроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Кроме того, ведомство будет контролировать деятельность организаций, уполномоченных проводить аттестации инструкторов-проводников.

Напомним, 20 октября 2022 года президент подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма).


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По материалам: pnp.ru

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