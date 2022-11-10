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Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах HIMARS

Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках и снарядах HIMARSМинобороны России сообщило о сбитых силами ПВО украинских беспилотниках и снарядах HIMARS

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 21 реактивный снаряд систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой народной республики (ДНР), Васильевка Запорожской области, а также Веселое и Крынки Херсонской области.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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