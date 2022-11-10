. "Мне предложение сделали!": Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом

Вадим Карасев

26-летняя Клава Кока ошарашила поклонников неожиданным заявлением. Звезда откровенно рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца, и продемонстрировала помолвочное кольцо.

Клава Кока поделилась новостями со съемок очередного выпуска шоу "Маска.Танцы". Популярная певица продемонстрировала букет красных роз и роскошное ювелирное украшение - помолвочное кольцо с бриллиантом.



"Мне ток что предложение сделали! Впервые! И это не шутка, я серьезно", - подписала снимок артистка.

Клава Кока не стала обнародовать имя своего таинственного воздыхателя. Возможно, им оказался один из участников проекта.

"Ну к такому меня жизнь не готовила", - написала звезда в Telegram-канале, опубликовав еще один снимок, на котором перед ней стоит мужчина на коленях с заветным кольцом в руках.

Знаменитость заинтриговала поклонников, отказавшись раскрывать, ответила ли она согласием на предложение руки и сердца или нет.

Клава Кока снялась в популярном сериале

На днях Клава Кока также поделилась с поклонниками в Telegram-канале кадрами со съемок сериала "СашаТаня".

Как выяснилось, звезда сыграла в телепроекте одну из ролей. "Седня в "Саша Таня" снимаюсь)) Как думаете, какая у меня роль?" - заинтриговала поклонников артистка.