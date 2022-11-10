. Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию

Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию

Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию

Если вы хотите узнать характер и способности своего будущего ребенка до его рождения, стоит поинтересоваться ведической натальной картой его отца, которая рассчитывается по дате рождения, а именно — расположением в его карте пятого дома (путра-бхава). Пятый дом считается домом детей. Он отвечает за формирование характера будущего ребенка и дает подсказку, на что следует обратить внимание при воспитании малыша и как лучше скорректировать его способности.

Пятый дом в Овне

Ребенок с сильными лидерскими задатками, которые рано начинают проявляться. Он уверенно заявляет о себе, во всем стремится добиться результатов и превзойти других. Такого ребенка необходимо хвалить за любые позитивные достижения и желательно направить его активность в область спорта.

Пятый дом в Тельце


Спокойный, домашний ребенок, не склонный к детским капризам. Он рано начинает проявлять самостоятельность, стремится помогать родителям по дому. Такого малыша желательно вовремя направить в творческую профессию, привить ему любовь к музыке, рисованию, поэзии.

Пятый дом в Близнецах

Активный и общительный ребенок, который с раннего детства стремится к коммуникации. Он постоянно находится в поиске общения, легко находит общий язык с разными людьми. Во взрослом возрасте может хорошо проявить себя в актерском мастерстве, в области ораторского искусства — родителям следует поощрять и развивать эти способности.

Пятый дом в Раке

Очень чувствительный ребенок, сильно привязанный к родителям, более других нуждающийся в их одобрении. Он ранимый, стеснительный, но добрый. В будущем может добиться больших успехов в творческих профессиях, не требующих социального контакта. Родителям следует поощрять любые занятия, связанные с рисованием, музыкой, кулинарией.

Пятый дом во Льве


С детства харизматичный и яркий малыш, привлекающий к себе внимание окружающих. Отличается общительностью, темпераментом, хорошо развитой речью, благодаря чему с возрастом из него может вырасти медийная личность. Иногда проявляет попытки доминировать, на что родители должны обращать внимание и помогать выстраивать правильные взаимоотношения.

Пятый дом в Деве

Эти дети всегда производят впечатление воспитанных, вежливых и аккуратных. Они не терпят беспорядка, у них все разложено по местам, они без напоминания собирают свои игрушки и аккуратно складывают книжки. С детства любят читать и имеют огромный круг интересов. Родителям надо только поощрять и развивать их увлечения.

Пятый дом в Весах

Ребенок, который не отличается постоянством в своих увлечениях и интересах. Он часто не может определиться, чем ему заниматься — музыкой или борьбой, записаться в танцевальный кружок или футбольную секцию. Родители должны поддерживать его увлечения, помогать с выбором и радоваться его успехам.

Пятый дом в Скорпионе


Скрытный, энергетически сильный ребенок, обладающий хорошо развитой интуицией. Рано начинает проявлять лидерские качества и пытается манипулировать окружающими. Родителям нужно интересоваться его увлечениями и стараться направить их в творческое русло.

Пятый дом в Стрельце

Веселый и жизнерадостный малыш, любящий активные игры и путешествия. Он ни минуты не может сидеть без дела, постоянно находится в поиске новых приключений. В любом обществе чувствует себя свободно, обладает способностями к изучению языков, на что родителям следует обратить внимание.

Пятый дом в Козероге

Врожденное трудолюбие и стремление к достижению результата у этого ребенка наблюдается с самого раннего детства. Собирает ли он конструктор, рисует, или что-то лепит из пластилина, для него важно получить результат, который был бы лучше, чем у других. Родителям следует проявлять интерес к увлечениям ребенка и помогать ему добиваться результатов.

Пятый дом в Водолее


Этот малыш с детства наделен свободолюбивым характером и стремлением изменить мир к лучшему. Он будет находить себе нестандартные занятия и пытаться решать сложные головоломки. Это будущий гений, который сможет найти себя в самых разных аспектах жизни, задача родителей — ему помогать, а главное — в него верить.

Пятый дом в Рыбах

Мечтательный и добродушный ребенок, любящий природу и окружающий мир. Особую любовь он питает к животным, с детства мечтает иметь четвероногого друга. Родителям не стоит ему в этом препятствовать. Ваша поддержка и помощь в его детских добрых делах помогут воспитать настоящего человека.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Американский фондовый рынок резко вырос
Американский фондовый рынок резко вырос
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Дочь Юлии Барановской критикует ее за отвратительную одежду
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию
Можно ли определить характер и способности будущего ребенка,
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 10-13 ноября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания — сила" становится реальностью
Кириенко: В сегодняшнем противостоянии известная аксиома "знания

Еще по теме

Анна Седокова ожидает 3-го ребенка
Как определить характер будущего ребенка при помощи нумерологии
Чтобы родить ребенка-гения беременная должна включить в свой рацион один продукт - медики раскрыли тайну
Как узнать пол ребенка по датам рождения родителей