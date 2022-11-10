. Можно ли определить характер и способности будущего ребенка, ориентируясь на ведическую астрологию

Если вы хотите узнать характер и способности своего будущего ребенка до его рождения, стоит поинтересоваться ведической натальной картой его отца, которая рассчитывается по дате рождения, а именно — расположением в его карте пятого дома (путра-бхава). Пятый дом считается домом детей. Он отвечает за формирование характера будущего ребенка и дает подсказку, на что следует обратить внимание при воспитании малыша и как лучше скорректировать его способности.

Пятый дом в Овне

Ребенок с сильными лидерскими задатками, которые рано начинают проявляться. Он уверенно заявляет о себе, во всем стремится добиться результатов и превзойти других. Такого ребенка необходимо хвалить за любые позитивные достижения и желательно направить его активность в область спорта.

Пятый дом в Тельце





Спокойный, домашний ребенок, не склонный к детским капризам. Он рано начинает проявлять самостоятельность, стремится помогать родителям по дому. Такого малыша желательно вовремя направить в творческую профессию, привить ему любовь к музыке, рисованию, поэзии.

Пятый дом в Близнецах

Активный и общительный ребенок, который с раннего детства стремится к коммуникации. Он постоянно находится в поиске общения, легко находит общий язык с разными людьми. Во взрослом возрасте может хорошо проявить себя в актерском мастерстве, в области ораторского искусства — родителям следует поощрять и развивать эти способности.

Пятый дом в Раке

Очень чувствительный ребенок, сильно привязанный к родителям, более других нуждающийся в их одобрении. Он ранимый, стеснительный, но добрый. В будущем может добиться больших успехов в творческих профессиях, не требующих социального контакта. Родителям следует поощрять любые занятия, связанные с рисованием, музыкой, кулинарией.

Пятый дом во Льве





С детства харизматичный и яркий малыш, привлекающий к себе внимание окружающих. Отличается общительностью, темпераментом, хорошо развитой речью, благодаря чему с возрастом из него может вырасти медийная личность. Иногда проявляет попытки доминировать, на что родители должны обращать внимание и помогать выстраивать правильные взаимоотношения.

Пятый дом в Деве

Эти дети всегда производят впечатление воспитанных, вежливых и аккуратных. Они не терпят беспорядка, у них все разложено по местам, они без напоминания собирают свои игрушки и аккуратно складывают книжки. С детства любят читать и имеют огромный круг интересов. Родителям надо только поощрять и развивать их увлечения.

Пятый дом в Весах

Ребенок, который не отличается постоянством в своих увлечениях и интересах. Он часто не может определиться, чем ему заниматься — музыкой или борьбой, записаться в танцевальный кружок или футбольную секцию. Родители должны поддерживать его увлечения, помогать с выбором и радоваться его успехам.

Пятый дом в Скорпионе





Скрытный, энергетически сильный ребенок, обладающий хорошо развитой интуицией. Рано начинает проявлять лидерские качества и пытается манипулировать окружающими. Родителям нужно интересоваться его увлечениями и стараться направить их в творческое русло.

Пятый дом в Стрельце

Веселый и жизнерадостный малыш, любящий активные игры и путешествия. Он ни минуты не может сидеть без дела, постоянно находится в поиске новых приключений. В любом обществе чувствует себя свободно, обладает способностями к изучению языков, на что родителям следует обратить внимание.

Пятый дом в Козероге

Врожденное трудолюбие и стремление к достижению результата у этого ребенка наблюдается с самого раннего детства. Собирает ли он конструктор, рисует, или что-то лепит из пластилина, для него важно получить результат, который был бы лучше, чем у других. Родителям следует проявлять интерес к увлечениям ребенка и помогать ему добиваться результатов.

Пятый дом в Водолее





Этот малыш с детства наделен свободолюбивым характером и стремлением изменить мир к лучшему. Он будет находить себе нестандартные занятия и пытаться решать сложные головоломки. Это будущий гений, который сможет найти себя в самых разных аспектах жизни, задача родителей — ему помогать, а главное — в него верить.

Пятый дом в Рыбах

Мечтательный и добродушный ребенок, любящий природу и окружающий мир. Особую любовь он питает к животным, с детства мечтает иметь четвероногого друга. Родителям не стоит ему в этом препятствовать. Ваша поддержка и помощь в его детских добрых делах помогут воспитать настоящего человека.