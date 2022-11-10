. "На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины, почему Николай Басков так распух

Вадим Карасев

Недавно 46-летний Николай Басков появился в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Однако зрители после выпуска принялись обсуждать не сказанные им слова, а распухшее тело певца. У людей есть несколько версий о возможных причинах таких изменений во внешности.

Одни бьют тревогу, что артист чем-то заболел, другие шутят, что "принц превратился в Шрека", а третьи считают, что виновато во всем банальное "чревоугодие". Тем временем специалисты считают, что не все так однозначно.

Звезда "Дома-2" Руслан Солнцев утверждает, что живет с врачом, которая уверена, что у Баскова больные почки. "Моя жена — доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками", — заявил Руслан.

Солнцев также отметил, что из-за этого преображения вокруг Николая появилось очень много хейтеров. Участник реалити считает, что артист заслужил негатив не меньше, чем Киркоров.

Сильно задрали хвосты. До такой степени, что Киркоров рассобаченный просто. Он со своей невоспитанностью пишет Боне слова, которые непозволительны в его статусе. <...> Я понимаю, почему эти люди выхватывают сейчас. Вот и пусть. Поделом!

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Главный врач Центра эстетики и косметологии Татьяна Баллирано в разговоре с сотрудниками Пятого канала тоже выдвинула свою версию. "Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ", — заключила она.

Кроме того, Баллирано не исключает, что певец мог "распухнуть" от резкого отказа от препаратов для похудения или антидепрессантов.



Врач-косметолог озвучила еще несколько возможных диагнозов Баскова