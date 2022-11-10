"На фото посмотрела — сразу сказала": названы причины, почему Николай Басков так распух
Недавно 46-летний Николай Басков появился в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Однако зрители после выпуска принялись обсуждать не сказанные им слова, а распухшее тело певца. У людей есть несколько версий о возможных причинах таких изменений во внешности.
Одни бьют тревогу, что артист чем-то заболел, другие шутят, что "принц превратился в Шрека", а третьи считают, что виновато во всем банальное "чревоугодие". Тем временем специалисты считают, что не все так однозначно.
Звезда "Дома-2" Руслан Солнцев утверждает, что живет с врачом, которая уверена, что у Баскова больные почки. "Моя жена — доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками", — заявил Руслан.
Солнцев также отметил, что из-за этого преображения вокруг Николая появилось очень много хейтеров. Участник реалити считает, что артист заслужил негатив не меньше, чем Киркоров.
Врач-косметолог озвучила еще несколько возможных диагнозов Баскова
Главный врач Центра эстетики и косметологии Татьяна Баллирано в разговоре с сотрудниками Пятого канала тоже выдвинула свою версию. "Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ", — заключила она.
Кроме того, Баллирано не исключает, что певец мог "распухнуть" от резкого отказа от препаратов для похудения или антидепрессантов.