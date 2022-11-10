. "Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки

Вадим Карасев

53-летняя певица Дженнифер Лопес и 50-летний актер Бен Аффлек встречались в начале 00-х годов, потом расстались, а в 2022 году поженились. Подробностей и причин начала их нового романа никто не знал, но теперь Лопес решилась на откровения.

В интервью журналу Vogue она рассказала, как именно произошло их воссоединение. По словам Дженнифер, все началось с письма от Аффлека, который восхитился ее интервью в 2021 году. На тот момент она едва успела расстаться с бейсболистом Алексом Родригесом, а Бен расстался с актрисой Аной де Армас.

Будущим супругам было о чем поговорить друг с другом после 20-летней разлуки, и они решили увидеться. Как это обычно бывает в таких случаях, Лопес призналась, что у нее всегда были какие-то чувства к Аффлеку.

Я всегда чувствовала, что там была настоящая любовь, настоящая! Близкие знают, что он был очень особенным для меня человеком. Когда мы воссоединились, во мне все еще были эти чувства.

Певица призналась, что и она, и Аффлек были в не меньшем шоке, чем общественность, которая наблюдала за этим воссоединением.

Дженнифер Лопес рассказала, почему взяла фамилию мужа

Официально звезду теперь зовут Дженнифер Аффлек, но вряд ли много людей будут ее так звать. Тем не менее певица считает это правильным и романтичным.

Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы соединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Не думаю, что это проблема.