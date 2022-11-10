. Насколько будет зима 2022 холодной ?
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Насколько будет зима 2022 холодной ?

Насколько будет зима 2022 холодной ?
Синоптик рассказала, какой будет зима в этом году. Через три недели в России начнется календарная зима. Какой она будет в этом году в самом густонаселенном округе страны, — в Центральном, рассказал ведущий специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В этом году смена сезонов в нашей стране происходит строго по календарю. И зима, как выяснилось, не станет исключением. По словам метеоролога, холода придут практически сразу с наступлением декабря. И если ранее эксперты предрекали зиму теплее, чем обычно, то сейчас прогноз изменился. «Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца», — сказал специалист центра погоды. Тишковец заявил, что нормой в декабре для Москвы, например, является 8,6 градусов холода ночью и 3,5 — днем. То есть первый месяц зимы именно таким и ожидается. Зато дальше начинаются аномалии. Эксперт предсказал, что январь и февраль будут теплее обычного. «В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января для столичного региона — это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем», — цитирует эксперта РИА «Новости». В последний зимний месяц, похоже, будет совсем тепло. Воздух в среднем прогреется на два-три градуса выше, чем обычно, то есть в соответствии с климатической нормой.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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