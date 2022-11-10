. Настасья Самбурская устроила кровавые разборки с мужем

Актриса Настасья Самбурская впервые рассказала, почему рассталась с возлюбленным. В 2017 году артистка вышла замуж за Кирилла Дыцевича. Пара выглядела счастливой, но их брак продлился всего… два месяца. В свежем интервью актриса призналась, что расставание прошло значительно раньше. Она также раскрыла пугающие причины разрыва. Почти пять лет Настасья Самбурская обходила тему скоропостижного развода стороной. Актриса лишь вскользь упоминала, что всему виной агрессивное поведение Кирилла, а она не хочет выглядеть жертвой. В интервью Надежде Стрелец звезда впервые решилась на откровение. Оказалось, что пара разорвала союз, спустя несколько дней после свадьбы и причины для такого шага были весьма серьезные.«Мы разошлись на седьмой день. Я попросила, чтобы он хотя бы сегодня не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: «Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне». Он начал кричать: «Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!» Ушел. Время около двух часов ночи. Я ему пишу: «Ты вернешься». Отвечает: «Я бы вернулся туда, где меня любят». Я сказала: «Если ты сейчас не вернешься, уйду я». Он не ответил. Я встала, села на такси и уехала. <…> А началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: «Шлюха, проститутка, иди туда откуда пришла». А это моя квартира на секунду. И он меня бьет по лицу…» — вспоминала 35-летняя актриса. После удара межу супругами завязалась потасовка. Чтобы защититься Самбурской пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранителей. «Потом начались толкания, разбилась ваза, люстра. Я наступила, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. <…> Я позвонила помощнице, сказала: «Вызывай полицию». Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Потому что я поняла, что могу хоть как-то отомстить за то, что он меня ударил. Я его толкнула в стену. Он поворачивается к полиции с лицом, мол, посмотрите, какая тварь, что делает», — делилась она в YouTube-шоу «Стрелец-молодец». Настасья сняла побои и написала заявление, но несмотря на все доказательства домашнего насилия правоохранители проигнорировали ситуацию. Обращение звезды до сих пор находится в отделении.