. Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе

Ведущая Настя Ивлеева продолжает вести себя с Элджеем как пара. В прошлом году Настя Ивлеева объявила о расставании с Элджеем. Однако разрыв прошел на мирной ноте и пара продолжила общение, причем более чем дружеское. Поклонники стали подозревать, что звезды вовсе не разводились. Настя Ивлеева опубликовала очередной влог на своем YouTube-канале. Блогер показала, как протекали последние месяцы ее жизни. Как оказалось, она вновь побывала на свидании с бывшим мужем. Встречу блондинка назвала якобы случайной и принялась открыто флиртовать. «Человек с нереальной харизмой. Даже не знаю с какого бока к нему подкатить», — говорила звезда.Экс-супруги тут же заключили друг друга в объятия. Элджей нежно поцеловал Настю в висок, сделав неожиданное признание. «Любите так же жену, как я люблю свою», — заявил он, заставив поклонников подозревать, что пара все-таки не подавала на развод. На этом 28-летний Элджей не остановился. Рэпер продолжил интриговать публику нежными словами в адрес Ивлеевой. «Я приду за тобой где бы ты не была. Я люблю тебя безумно», — улыбался музыкант. Не выдержав комплиментов бывшего избранника, блондинка поцеловала того в губы. «Это не хайп. А нормальные человеческие отношения», — сказала Настя. «Любовь и хайп! А разница?» — ответил рэпер. «Нет разницы. Да мы по-дружески целуемся», — расхохоталась она. «Во все места», — подхватил Элджей. Пара пока не делает официальных заявлений о воссоединении. А ведь совсем скоро стартует проект «Сердце Ивлеевой» канала «Пятница!», в котором 31-летняя Настя будет искать женихов.