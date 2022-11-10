. Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе

Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Ведущая Настя Ивлеева продолжает вести себя с Элджеем как пара.   В прошлом году Настя Ивлеева объявила о расставании с Элджеем. Однако разрыв прошел на мирной ноте и пара продолжила общение, причем более чем дружеское. Поклонники стали подозревать, что звезды вовсе не разводились. Настя Ивлеева опубликовала очередной влог на своем YouTube-канале. Блогер показала, как протекали последние месяцы ее жизни. Как оказалось, она вновь побывала на свидании с бывшим мужем. Встречу блондинка назвала якобы случайной и принялась открыто флиртовать. «Человек с нереальной харизмой. Даже не знаю с какого бока к нему подкатить», — говорила звезда.
Экс-супруги тут же заключили друг друга в объятия. Элджей нежно поцеловал Настю в висок, сделав неожиданное признание. «Любите так же жену, как я люблю свою», — заявил он, заставив поклонников подозревать, что пара все-таки не подавала на развод. На этом 28-летний Элджей не остановился. Рэпер продолжил интриговать публику нежными словами в адрес Ивлеевой. «Я приду за тобой где бы ты не была. Я люблю тебя безумно», — улыбался музыкант. Не выдержав комплиментов бывшего избранника, блондинка поцеловала того в губы.  «Это не хайп. А нормальные человеческие отношения», — сказала Настя. «Любовь и хайп! А разница?» — ответил рэпер. «Нет разницы. Да мы по-дружески целуемся», — расхохоталась она. «Во все места», — подхватил Элджей. Пара пока не делает официальных заявлений о воссоединении. А ведь совсем скоро стартует проект «Сердце Ивлеевой» канала «Пятница!», в котором 31-летняя Настя будет искать женихов.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

Последние новости

Электроника отказала на высоте 200 метров
Электроника отказала на высоте 200 метров
Россиян предупредили о случаях двойного списания с карты
Россиян предупредили о случаях двойного списания с карты
Коврик у входной двери по фен-шуй: как привлечь удачу и противостоять невзгодам
Коврик у входной двери по фен-шуй: как привлечь удачу и противостоять
Какое имя подобрать для девочки в 2023 году, чтобы она выросла красавицей и ее боготворили мужчины
Какое имя подобрать для девочки в 2023 году, чтобы она выросла
Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на Украину
Британия анонсировала завершение поставок зенитных ракет на Украину
Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
Камила Валиева закрутила роман с певцом Ваней Дмитриенко
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Настя Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе
Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась главная роль
Кристину Орбакайте трудно узнать в новом сериале, где ей досталась
Эвелина Блёданс влезла в долги, чтобы не остаться на улице
Эвелина Блёданс влезла в долги, чтобы не остаться на улице
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации

Топ на сегодня

The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Дом на вершине мира
Дом на вершине мира
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов

Еще по теме

Настя Ивлеева рассказала о воссоединении с Элджеем
Настя Ивлеева использует бывшего мужа
Настя Ивлеева отметила годовщину с бывшим мужем
Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода