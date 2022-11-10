. Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
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Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты

Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артистыНазваны имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь

Названы имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году. Об этом сообщает KP.RU.

В столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» выступят Zivert, Григорий Лепс и Леонид Агутин. Последний в ночь с 31 декабря на 1 января также выйдет на сцену ресторана «Турандот» Полина Гагарина. На обеих площадках стоимость одного билета на концерт, включающий ужин и представление, начинается от 70 тысяч рублей.

В сочинском отеле Rixos будет выступать Сосо Павлиашвили, цена билета составляет 65 тысяч рублей. На главной площади города концерт даст группа «БандЭрос». Вход на это мероприятие будет свободным.

В комплексе Mriya Resort в Крыму выступят ГлюкоZа и группа Burito. Стоимость суточного проживания в санатории на двоих в новогоднюю ночь начинается от 114 тысяч рублей.

В ОАЭ, в клубе «Театр», выступят Артур Пирожков, Павел Воля, а также группа «Иванушки International». Средняя цена на посещение этого шоу составляет 130 тысяч.

По оценкам организаторов, самыми востребованными музыкантами в этому году стали Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, группа «Руки Вверх» и Jony. Стоимость их концерта на частном мероприятии варьируется от 3 до 5 миллионов рублей.

Цена на частное выступление таких артистов, как группа «Иванушки International», Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, МакSим, Zivert и Клава Кока, меньше — 1,5 миллиона.

Ранее стало известно, что спрос на концерты артистов на новогодних корпоративах в России упал на 30 процентов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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