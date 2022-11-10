. Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова

Артист Гарик Харламов недавно заявил, что покидает «Камеди Клуб». Шоумен покинул Comedy Club на ТНТ, который вел с середины нулевых. Вот только коллега шоумена Александр Незлобин не верит в уход Харламова, считая, что это был всего лишь повод привлечь внимание к шоу. В прошлом Незлобин сам был резидентом Comedy и знает проект изнутри. По его словам, Харламов наверняка еще не раз появится в шоу. «Мне кажется, это какой-то вброс, раз Гарик сам про это шутит. Может, ему просто надоело вести Comedy Club и он будет просто участвовать в миниатюрах. Надо подождать и посмотреть, станет ли он дальше участвовать в съемках. Гарику довольно тяжело дается работа, если это не игра в приставку: нужно просыпаться и подниматься, разговаривать, что-то делать, Но именно за это мы его и любим», — поделился 39-летний Александр с «Собеседником».К слову, сейчас вместо Гарика проект вместе с Павлом волей ведет 30-летний Андрей Бебуришвили. Комик уже провел первый выпуск в новом для себя амплуа. Не обошлось и без критики — нашлись люди, которые посчитали, что Андрей нечестно занял место коллеги. «Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Харламов больше не ведет «Камеди». И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, и считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», — отмечал Бебуришвили в личном блоге. Пока Харламов не делится рабочими планами на будущее. Сейчас комик намерен заняться здоровьем и как следует отдохнуть.