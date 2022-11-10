. Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова
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Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова

Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова
Артист Гарик Харламов недавно заявил, что покидает «Камеди Клуб». Шоумен покинул Comedy Club на ТНТ, который вел с середины нулевых. Вот только коллега шоумена Александр Незлобин не верит в уход Харламова, считая, что это был всего лишь повод привлечь внимание к шоу. В прошлом Незлобин сам был резидентом Comedy и знает проект изнутри. По его словам, Харламов наверняка еще не раз появится в шоу. «Мне кажется, это какой-то вброс, раз Гарик сам про это шутит. Может, ему просто надоело вести Comedy Club и он будет просто участвовать в миниатюрах. Надо подождать и посмотреть, станет ли он дальше участвовать в съемках. Гарику довольно тяжело дается работа, если это не игра в приставку: нужно просыпаться и подниматься, разговаривать, что-то делать, Но именно за это мы его и любим», — поделился 39-летний Александр с «Собеседником».
К слову, сейчас вместо Гарика проект вместе с Павлом волей ведет 30-летний Андрей Бебуришвили. Комик уже провел первый выпуск в новом для себя амплуа. Не обошлось и без критики — нашлись люди, которые посчитали, что Андрей нечестно занял место коллеги. «Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Харламов больше не ведет «Камеди». И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, и считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», — отмечал Бебуришвили в личном блоге. Пока Харламов не делится рабочими планами на будущее. Сейчас комик намерен заняться здоровьем и как следует отдохнуть.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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