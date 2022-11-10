. Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
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Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну

Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Дмитрий Юдин с собственным ребенком обращается гораздо лучше, чем его собственная мать — Мария Писаренко. Подобная картина довела Алену Опенченко до истерики, ведь о ее мать тоже во многом игнорировала. В одном из эфиров Мария Писаренко решила озвучить перечень требований к Дмитрию Юдину, чем смогла удивить даже Ольгу Орлову. В итоге ей даже разрешили приехать с ребёнком на Дом-2. Кажется, это некая гарантия, чтобы Маша не смогла отвертеться от свадьбы, которая запланирована на эфиры 31 декабря.

Как оказалось, сейчас на Лобном активно обсуждают то, насколько же лучше Дмитрий Юдин общается со своим сыном, чем сама мама Матвея Маша Писаренко. Участники даже смогли довести данной темой до истерики Алену Опенченко, ведь она была в похожей ситуации и родная мать о ней совершенно не заботилась.
Однако всё это произошло ещё до того, как на телестройке объявилась Александра Черно, которая наверняка бы вспомнила собственную историю. Типично для Дом-2, что малыш, которому год от роду, является неким гарантом свадьбы родителей. Но получится ли их надолго соединить? Может поэтому Алёна Опенченко и рыдала? Она ведь прекрасно знает, что ни к чему хорошему это не приведёт...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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