. Пенсии для сотрудников НКО предложили повысить

Группа депутатов и сенаторов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, которым предусматривается возможность повышения пенсий для сотрудников НКО. Об этом глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

С 2016 года работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии на фиксированный процент, перерасчет начали делать в соответствии с индивидуальными пенсионными коэффициентами. При этом он является крайне низким — с августа 2022 максимальное увеличение — 354 рубля 30 копеек.

В то же время тариф страховых взносов, которые работодатели уплачивают за работающих застрахованных лиц, одинаков для пенсионеров и тех, кто пенсионерами не является, подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается вывести пенсионеров, работающих в социально ориентированных некоммерческих организациях, из числа застрахованных лиц, что позволит индексировать их пенсию на общих основаниях.

«За идею законопроекта спасибо ветеранским организациям. Они пожаловались, что многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами. А пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется», — отметил Нилов.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Госдума 9 ноября приняла законы, в соответствии с которыми полномочия Федерального казначейства по распоряжению страховыми взносами на финансирование накопительной пенсии и резервами Пенсионного фонда РФ будут расширены.