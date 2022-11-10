. Пенсии для сотрудников НКО предложили повысить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пенсии для сотрудников НКО предложили повысить

Пенсии для сотрудников НКО предложили повысить

Группа депутатов и сенаторов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, которым предусматривается возможность повышения пенсий для сотрудников НКО. Об этом глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

С 2016 года работающим пенсионерам перестали индексировать пенсии на фиксированный процент, перерасчет начали делать в соответствии с индивидуальными пенсионными коэффициентами. При этом он является крайне низким — с августа 2022 максимальное увеличение — 354 рубля 30 копеек.

В то же время тариф страховых взносов, которые работодатели уплачивают за работающих застрахованных лиц, одинаков для пенсионеров и тех, кто пенсионерами не является, подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается вывести пенсионеров, работающих в социально ориентированных некоммерческих организациях, из числа застрахованных лиц, что позволит индексировать их пенсию на общих основаниях.

«За идею законопроекта спасибо ветеранским организациям. Они пожаловались, что многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами. А пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется», — отметил Нилов.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Госдума 9 ноября приняла законы, в соответствии с которыми полномочия Федерального казначейства по распоряжению страховыми взносами на финансирование накопительной пенсии и резервами Пенсионного фонда РФ будут расширены.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах
По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах
В Германии усомнились в надежном газоснабжении зимой
В Германии усомнились в надежном газоснабжении зимой
Шутки и мемы от "мамкиных" инвесторов (14 фото)
Шутки и мемы от "мамкиных" инвесторов (14 фото)
Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужа
Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужа
Сколько сыра можно съедать в неделю и в чем его вред
Сколько сыра можно съедать в неделю и в чем его вред
Алла Пугачева не уважала поклонников, заявила Вовк
Алла Пугачева не уважала поклонников, заявила Вовк
Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы
Филиппа Киркорова поблагодарили за трусы
Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле
Европейские ученые космической энергией охладили пиво на Земле
Как ужиться под одной крышей с Близнецами: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Близнецами: 5 советов астрологов

Топ на сегодня

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические

Еще по теме

В Госдуме предложиил повысить пенсии работающим пенсионерам
Работающим пенсионерам хотят проиндексировать пенсии в июле 2018 года
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году не предусмотрена
Работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии