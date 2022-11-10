. Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти

Вадим Карасев

The Guardian: пара пенсионеров в Германии почти восемь лет не выпускала внучку из дома

Пара пенсионеров в Германии почти восемь лет держала внучку взаперти и не выпускала ее из дома. Об этом сообщает The Guardian.

По информации журналистов, когда девочке было примерно полгода, ее мать оставила отцу записку о том, что планирует вместе с дочерью переехать в Италию.

В сентябре 2015 года отец ребенка несколько раз видел женщину и ребенка в Аттендорне и сообщил об этом в органы опеки. Сотрудники службы допросили родителей немки, но те подтвердили, что мать и дочь покинули Германию. В течение нескольких лет полицейские пытались разыскать ребенка, однако выйти на след удалось лишь в 20222 году.

Оказалось, что девочка никогда не выезжала из страны, а находилась у родителей матери. Причем те не выпускали ее за пределы дома.

Следов насилия на теле ребенка полицейские не обнаружили, однако девочка плохо развита физически и не может самостоятельно подниматься по лестнице.

Мать, бабушка и дедушка ребенка обвиняются в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с несовершеннолетней. Зачем они столько лет держали ребенка взаперти, неизвестно.

Ранее органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Мальчик все время сидел в квартире, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу, сильно отстает в развитии и нуждается в помощи психиатра. Мать ребенка-маугли безработная и ведет затворнический образ жизни.