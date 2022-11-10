. "Пила около 9 месяцев": солистка "Блестящих" рассказала об изнасиловании и своем пьянстве

Вадим Карасев

41-летней Наде Ручке, в 2004 году ставшей участницей коллектива "Блестящие", пришлось в свое время столкнуться с насилием и алкогольной зависимостью. Звезда откровенно рассказала, как смогла пережить это в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Как выяснилось, красотка злоупотребляла алкогольными напитками. Знаменитость из-за этого поставила собственную карьеру на паузу почти на полгода.



"Я пила около девяти месяцев", — призналась солистка некогда популярной группы "Блестящие".

Собеседница певицы Лера Кудрявцева поинтересовалась у Нади, каждый ли день ее тянуло к стакану, на что Ручка ответила "конечно".

Надя Ручка подверглась в юности сексуальному насилию

Вполне возможно, что алкоголем Надя Ручка пыталась залить травмы, полученные в юности. Будущая звезда тогда подверглась сексуальному насилию.

"Мужчины для меня умерли в одночасье… все!" — призналась 41-летняя артистка. К счастью, проблемы и страхи Ручки остались в прошлом.

В настоящее время Надя является счастливой женой Дениса Боярко. А в 2017 году артистка наконец родила своего первенца - сына, которого назвала Львом.