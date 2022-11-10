. Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто этим должен заниматься

В давние времена было принято, чтобы покойников омывали люди их пола, например, женщина женщину или мужчина мужчину. Но в наше время от принятых стандартов многие отказываются. В результате все чаще возникает вопрос, кто должен омывать тело покойника.

Как происходит процесс омовения

Процедура омовения человека, который умер, выглядит следующим образом — покойника раздевают, его тело помещают на застеленную белой тканью ровную поверхность. Для омовения используют теплую воду и мыло.





Весь процесс принято начинать с головы и лица и далее аккуратными движениями постепенно спускаются по телу к ногам. После того как покойник будет помыт, его тело насухо вытирается. Далее человека одевают в специальную погребальную одежду. Часто бывает так, что еще при жизни человек просит своих родственников, чтобы его хоронили в определенной одежде. В таком случае семье усопшего ничего не остается, как прислушаться к воле того, кого уже нет рядом.

Почему родным людям нельзя омывать тело покойника и кто должен этим заниматься

С давних времен считается, что близкие люди умершего человека и его родственники не должны заниматься процессом омовения. Это связано с тем, что душа покойника находится рядом и ей вряд ли будет приятно видеть, как родные занимаются данным процессом. В результате это может привести к неприятностям.

Чтобы не нарушать никаких запретов, процесс омовения умершего человека лучше всего доверить тем людям, которые занимаются этим профессионально. Речь идет о работниках ритуальных услуг. И даже если вам кажется, что процедура омовения покойника достаточно простая, она имеет целый ряд различных нюансов, поэтому обычный человек к ним может быть попросту не готов.





В давние времена считали, что кровные родственники ни в коем случае не должны омывать покойников. Для этого было принято приглашать соседей или знакомых, а те, в свою очередь, не имели права отказать в просьбе. Считалось, что если человек откажет, то навлечет на себя беду.

Согласно древним устоявшимся традициям, женщины омывали женщин, а мужчины мужчин. Помимо этого, был еще один обычай: люди делили кусочки мыла на количество мойщиков. Их было принято хранить в качестве оберегов. Также мыло можно было положить в гроб умершему, чтобы у него тоже был свой оберег.

Воду после омовения важно было вылить в том месте, где не было скота и растений. Та одежда покойника, в которой он умер, сжигалась.

В православии считается, что если умершего будет омывать родственник, в этом нет ничего плохого. Наоборот, родственная душа может ощутить заботу близкого. В любом случае, данной процедурой не должен заниматься тот человек, который к этому не подготовлен, так как тело после смерти имеет ряд особенностей.